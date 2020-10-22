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"الحربي" مساعدًا لمدير عام صحة البيئة بأمانة الشرقية

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"الحربي" مساعدًا لمدير عام صحة البيئة بأمانة الشرقية "الحربي" مساعدًا لمدير عام صحة البيئة بأمانة الشرقية

أصدر وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد بن محمد مغربل، قرارًا يقضي بتكليف الموظف محمد بن أحمد الحربي مساعدًا لمدير عام صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية.

من جهته أعرَبَ الحربي عن شكره وتقديره لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ووكيل الأمين للخدمات ومدير عام صحة البيئة على هذه الثقة؛ متمنيًا من الله العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله، وأن يكون عند ثقة قيادات الأمانة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

ويُعد "الحربي" من الكفاءات الشابة المميزة في مجال الصحة العامة بالأمانة، وقد تدرج في عدد من المناصب الإشرافية والقيادية بالرقابة الصحية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بالأمانة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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