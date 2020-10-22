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بناء على توجيه وزير الداخلية.. "العمرو" يصل عسير لمتابعة إخماد #حريق_تنومة

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بناء على توجيه وزير الداخلية.. "العمرو" يصل عسير لمتابعة إخماد #حريق_تنومة بناء على توجيه وزير الداخلية.. "العمرو" يصل عسير لمتابعة إخماد #حريق_تنومة
لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بالإمارة والفِرَق الميدانية في إدارة الأزمة

بناء على توجيه وزير الداخلية..

بناء على توجيه وزير الداخلية، يصل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو إلى عسير؛ لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‫عسير والفِرَق الميدانية في إدارة أزمة #حريق_تنومة.

وقال حساب الإمارة على تويتر في تحديث جديد: ضمن آخر مستجدات #حريق_تنومة يصل بناء على توجيه سمو وزير الداخلية مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفِرَق الميدانية في إدارة أزمة الحريق.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أوضحت في وقت سابق اليوم، أن فِرَق الدفاع المدني بعسير تواصل مهامها في إخماد حريق ‫تنومة، وتمنع وصوله إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات ولله الحمد حتى الآن.حريق جبل غلامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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