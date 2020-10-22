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الدفاع المدني عن حريق #تنومة: الجهود تتواصل ومنعنا وصوله للمناطق السكنية ولا إصابات

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إمارة عسير أكدت سابقًا أن نسبة إخماد الحريق بلغت 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا

الدفاع المدني عن حريق #تنومة: الجهود تتواصل ومنعنا وصوله للمناطق السكنية ولا إصابات

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني قبل قليل، أن جهود إخماد حريق #تنومه متواصلة دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

وقال الدفاع المدني: فِرَق الدفاع المدني بعسير تُواصل مهامها في إخماد حريق #تنومه وتمنع وصوله إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات ولله الحمد حتى الآن.

يُذكر أن الدفاع المدني -بمساندة من عدة جهات- يواصل جهوده لإخماد #حريق_تنومة منذ مساء أمس وفي وقت سابق قالت إمارة منطقة عسير صباح اليوم: إن غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تُواصل دعم مالك الخطر "#الدفاع_المدني"، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد #حريق_تنومة.

وكانت الإمارة قد أكدت أن نسبة إخماد #حريق_تنومة بلغت 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفِرَق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وفي وقت سابق قدّرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ1000×500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

الدفاع المدني عن حريق #تنومة: الجهود تتواصل ومنعنا وصوله للمناطق السكنية ولا إصابات

الدفاع المدني عن حريق #تنومة: الجهود تتواصل ومنعنا وصوله للمناطق السكنية ولا إصابات

حريق جبل غلامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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