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الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:29 مساءً
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
علامات تدل على نمو ورم في الدماغ!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 22 أكتوبر 2020 11:53 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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