بينكيو تتعاون مع زوم لتوفير خاصية عقد مؤتمرات الفيديو المعتمدة على شاشات العرض الكبيرة

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أعلنت شركة بينكيو المشهورة عالميًا بابتكار تكنولوجيا العرض المرئي والأجهزة الرقمية عن تعاونها مع شركة زوم، حيث يمكن الآن لشاشات العرض الكبيرة واللافتات الرقمية من بينكيو تقديم حلول مؤتمرات الفيديو من خلال شركة زوم لاتصالات الفيديو، ويؤكد تعاون عملاق التكنولوجيا مع شركة زوم حرص بينكيو على تلبية المتطلبات المستمرة والمقبلة فيما يتعلق بالاتصال المرئي للشركات ومؤتمرات الفيديو.

وصرح مانيش باكشي، العضو المنتدب، بينكيو ميدل إيست، قائلًا "يظل تركيز بينكيو منصبًا على تلبية الاحتياجات المهنية واحتياجات نمط الحياة لقاعدة عملائنا الذين يؤمنون بأن عروضنا ملائمة وتتسم بالكفاءة"، وفي خضم هذه الجائحة التي غيرت تمامًا طريقة عمل معظم الشركات، نجد أن بينكيو ما زلت تواصل جهودها لتسهيل عمل عملائنا من خلال تعزيز كفاءة الاتصالات عن بُعد عن طريق خدمات مؤتمرات الفيديو والدردشة، وبالتالي تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بصورة سلسة".

وبفضل التعاون مع غرف المؤتمرات من زوم، يمكن الآن للشاشات التفاعلية واللافتات الرقمية من بينكيو توفير اتصال تفاعلي أكثر كفاءة وسلاسة، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين مشاركة الشاشة عن بُعد ووضع المحتويات في مكان واحد ووضع الملفات المشتركة على دفتر ملاحظات مشترك على الشاشة مع كتابة الملاحظات، سواء كان المستخدمون في غرفة اجتماعات كبيرة أو في مكاتبهم الشخصية.

وصرح جيف سميث رئيس غرف المؤتمرات من زوم قائلًا: "إن الشراكة مع شركة رائدة في مجال التكنولوجيا مثل بينكيو تلعب دورًا هامًا في تنفيذ مهمتنا التي تتركز على تقديم اتصالات مرئية عالية الجودة للعالم أجمع". "يمكننا نحن وبينكيو مساعدة الشركات والأفراد في التغلب على التحديات اليومية التي تعترضهم لتحقيق نجاحات في المستقبل".