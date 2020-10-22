"الصحة" تنشر إنفوجرافيك تعريفياً لأهم فحوصات العيون في مرافقها الصحية

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نشرت وزارة الصحة في حسابها الرسمي في "تويتر" ومنصتها التوعوية #عش_بصحة إنفوجرافيك تعريفياً يوضح أهم فحوصات العيون التي توفرها الوزارة عبر مستشفياتها التخصصية للعيون (مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض/ مستشفى العيون في جدة/ مستشفى العيون في الظهران) أو من خلال عيادات الفحوصات الطبية للعيون (مراكز الرعاية الصحية الأولية/ جميع المستشفيات والمدن الطبية).

وأبانت الصحة أن هذه الفحوصات تشمل "اختبار عمى الألوان/ طبقية القرنية/ اختبار الجفاف/ فحص النظر/ تنظير قاع العين/ التصوير البصري/ تصوير قاع العين بعد حقن الفلورسين/ ضغط العين/ صبغ العين بالفلورسين/ فحص مجال الرؤية/ تصوير قاع العين بعد حقن ICG تصوير الأوعية بخضرة الإندوسيانين".

وأشارت "الصحة" إلى أن التحويل للمستشفيات التخصصية يتم من خلال أي مستشفى حكومي أو خاص به طبيب عيون، مع آخر تقرير طبي للحالة.

وزارة الصحة