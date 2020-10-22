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"الصحة" تنشر إنفوجرافيك تعريفياً لأهم فحوصات العيون في مرافقها الصحية

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نشرت وزارة الصحة في حسابها الرسمي في "تويتر" ومنصتها التوعوية #عش_بصحة إنفوجرافيك تعريفياً يوضح أهم فحوصات العيون التي توفرها الوزارة عبر مستشفياتها التخصصية للعيون (مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض/ مستشفى العيون في جدة/ مستشفى العيون في الظهران) أو من خلال عيادات الفحوصات الطبية للعيون (مراكز الرعاية الصحية الأولية/ جميع المستشفيات والمدن الطبية).

وأبانت الصحة أن هذه الفحوصات تشمل "اختبار عمى الألوان/ طبقية القرنية/ اختبار الجفاف/ فحص النظر/ تنظير قاع العين/ التصوير البصري/ تصوير قاع العين بعد حقن الفلورسين/ ضغط العين/ صبغ العين بالفلورسين/ فحص مجال الرؤية/ تصوير قاع العين بعد حقن ICG تصوير الأوعية بخضرة الإندوسيانين".

وأشارت "الصحة" إلى أن التحويل للمستشفيات التخصصية يتم من خلال أي مستشفى حكومي أو خاص به طبيب ، مع آخر تقرير طبي للحالة.

وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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