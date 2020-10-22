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ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات حتى 21 نوفمبر.. اعرف أسبابه وفوائده
مصر
CBC Egypt
الخميس 22 أكتوبر 2020 09:35 صباحاً
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