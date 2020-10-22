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ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
كورونا يفوق النووي.. شاهد نصائح د. عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة عن الموجة الثانية الأكثر شراسة
مصر
CBC Egypt
الخميس 22 أكتوبر 2020 09:33 صباحاً
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