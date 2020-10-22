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بعد تقرير مصور.. خطاب شكر من "الموارد البشرية" إلى "تنمية الأفلاج"

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بعد تقرير مصور.. خطاب شكر من "الموارد البشرية" إلى "تنمية الأفلاج" بعد تقرير مصور.. خطاب شكر من "الموارد البشرية" إلى "تنمية الأفلاج"
عن جهود اللجنة التوعوية ومبادراتها الاجتماعية في ظل جائحة كورونا

بعد تقرير مصور.. خطاب شكر من

وجّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في وكيل الوزارة لتنمية المجتمع- خطاب شكر للجنة تنمية الأفلاج؛ نظير جهودها التوعوية ومبادراتها الاجتماعية في ظل جائحة كورونا؛ وذلك بعد تلقيه تقريرًا مصورًا تَضَمّن أعمال اللجنة.

وتلقى رئيس لجنة الأفلاج، مرضي الحبشان، خطاب شكر من وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد، ثمّن خلاله للجنة جهودها التوعوية ومبادراتها الاجتماعية المتنوعة لتخفيف آثار كورونا على المجتمع وما قدمه العاملون بلجنة الأفلاج من أعمال في إبراز دور اللجنة في العمل التنموي الاجتماعي.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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