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"تعليم الرياض" يشدد على ضرورة رصد وتثبيت الغياب يوميًّا عبر "نور"

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"تعليم الرياض" يشدد على ضرورة رصد وتثبيت الغياب يوميًّا عبر "نور" "تعليم الرياض" يشدد على ضرورة رصد وتثبيت الغياب يوميًّا عبر "نور"
مع استمرار الدراسة عن بُعد للفصل الأول بسبب الإجراءات الاحترازية

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أهمية رصد الحضور والغياب للطلاب والطالبات عبر نظام "نور" في جميع المدارس الحكومية والأهلية لمختلف المراحل التعليمية؛ في ظل قرار استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول من هذا العام 1442هـ.

وأوضح الوهيبي أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تتبع سير العملية التعليمية، وضمان الاستفادة الكاملة من منصة «مدرستي» وجميع منصات وقنوات التعليم عن بُعد.

وشدد "الوهيبي" على أهمية رصد وتثبيت الغياب يوميًّا عبر نظام نور من قِبَل قادة المدارس من واقع تسجيل الحضور في منصة «مدرستي»، أو من خلال زيارات الطلاب والطالبات لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية وتطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة؛ لافتًا إلى أنه تم تحديث نظام "نور" بما يتواءم مع الوضع الحالي لنظام الدراسة عن بُعد.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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