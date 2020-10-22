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وزير الصناعة: الذكاء الاصطناعي أساس لتحقيق رؤية 2030

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وزير الصناعة: الذكاء الاصطناعي أساس لتحقيق رؤية 2030 وزير الصناعة: الذكاء الاصطناعي أساس لتحقيق رؤية 2030
أكثر من 200 خبير يشاركون في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وزير الصناعة: الذكاء الاصطناعي أساس لتحقيق رؤية 2030

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن احتضان المملكة لأعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تدل على أهمية تبني المملكة للذكاء الاصطناعي الذي يُعد حجر الأساس لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال في تصريح على هامش أعمال القمة، التي بدأت فعالياتها أمس (الأربعاء): «إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن جميع الجهات المكلفة بتحقيق الرؤية يجب أن تستخدم جميع الأدوات المتاحة». وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تحقيق الرؤية.

وكانت قد انطلقت أمس وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".

ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أكثر من 200 خبير وصانع قرار؛ حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكل مجال الذكاء الاصطناعي.وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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