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الرياض.. كلية الاتصالات تعتمد القبول في بكالوريوس الأمن السيبراني الفصل القادم

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ناقش المجلس خلال اجتماعه الثاني عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال

الرياض.. كلية الاتصالات تعتمد القبول في بكالوريوس الأمن السيبراني الفصل القادم

اعتمد مجلس كلية الاتصالات بالرياض القبول في البكالوريوس بالأمن السيبراني الفصل القادم.

وعقد، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني للفصل الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ لمجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، وحضور جميع أعضاء المجلس؛ وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالكلية.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها: دراسة توصية نقل قسم الدعم الفني المقدمة من وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وتقييم تجربة الاختبارات في الكلية وتوصيات الاستعداد للاختبارات النهائية حضوريًّا.

من جانب آخر ناقش المجلس استمرار القبول للتخصصات (بكالوريوس شبكات- بكالوريوس اتصالات- بكالوريوس برمجيات) مع تخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 20 متدربًا.

كما تطرّق المجلس إلى فتح القبول لشعبة بكالوريوس الأمن السيبراني، وناقَشَ المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددًا من التوصيات.

الرياض.. كلية الاتصالات تعتمد القبول في بكالوريوس الأمن السيبراني الفصل القادم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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