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تعرّف على الأجواء المناخية خلال نهاية الأسبوع.. كما توقعها باحث الطقس "الحصيني"

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تعرّف على الأجواء المناخية خلال نهاية الأسبوع.. كما توقعها باحث الطقس "الحصيني" تعرّف على الأجواء المناخية خلال نهاية الأسبوع.. كما توقعها باحث الطقس "الحصيني"
من 5 إلى 7 ربيع الأول

تعرّف على الأجواء المناخية خلال نهاية الأسبوع.. كما توقعها باحث الطقس

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أجواء إجازة نهاية الأسبوع من 5/ 3 إلى 7/ 3/ 14442هـ:

1- منطقتا مكة والمدينة حارة نهارًا، العظمى من 37 لـ42 °C، معتدلة في الساعات المتأخرة من الليل، الصغرى من 23 لـ30 °C، مرتفعاتها معتدلة نهارًا باردة ليلًا والرياح شرقية لجنوبية شرقية وهادئة على السواحل.

2- مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية ونجران الأجواء تميل للاعتدال إلى معتدلة نهارًا الحرارة العظمى من 28 لـ35°C، وفي الليل الحرارة لطيفة أول الليل وتميل للبرودة إلى باردة آخر الليل، الصغرى من 12 لـ20°C، جازان حارة نهارًا "38"معتدلة ليلًا "28" °C.

3- عسير والباحة وجازان المرتفعات فيها معتدلة نهارًا باردة ليلًا، الحرارة العظمى من 23 لـ33 °C، والصغرى من 9 لـ20 °C، السواحل وتهامة تميل للحرارة إلى حارة نهارًا معتدلة ليلًا، تظهر بعض الغيوم على المرتفعات بعضها ممطر إن شاء الله بنسبة 20%، الرياح هادئة عدا سواحل جازان فمتوقع رياح متوسطة.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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