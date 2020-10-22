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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة "الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير رياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتيْ (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى؛ في حين يكون الطقس مستقرًّا على بقية مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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