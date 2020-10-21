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مدير إدارة مساجد صامطة يفتتح مسجد المهجري بالخوالف

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مدير إدارة مساجد صامطة يفتتح مسجد المهجري بالخوالف مدير إدارة مساجد صامطة يفتتح مسجد المهجري بالخوالف
"كريري" توجّه بالشكر لولاة الأمر لاهتمامهم بعمارة المساجد

مدير إدارة مساجد صامطة يفتتح مسجد المهجري بالخوالف

افتتح مدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري مسجد محمد بن جابر علي مهجري"رحمه الله" بحي الخوالف بالمحافظة، وانطلق افتتاح المسجد بالأذان لصلاة العشاء بصوت الشيخ هادي بن جابر علي مهجري وإقامة صلاة العشاء.

وبعد الصلاة تلا الشيخ عبدالرحمن بن عواجي مدخلي آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الشيخ جنادي بن حسن جابر مدخلي كلمة نيابة عن أبناء محمد مهجري رحمه الله رحب فيها بمدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة وجميع الحضور، مبينًا أهمية الصلاة داعيًا إلى عمارة بيوت الله عز وجل سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا المسجد في موازين وحسنات مشيدة مقدمًا شكره لمدير المساجد على المشاركة والتعاون الدائم منذ بداية البناء لبيت من بيوت الله وتذليل كل العقبات التي واجهت عملية التشييد سائلاً الله أن يكتب الأجر لكل من شارك في هذا العمل الخيري.

ومن جانب آخر، قدم مدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري كلمة حمد الله فيها وشكره ثم توجه بالشكر لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة لاهتمامهم بعمارة المساجد والمحافظة عليها ودورها ومكانتها العظيمة، مبينًا فضل من الله عليه بهذا الشرف العظيم شرف خدمة بيوت الله والعناية بها والقيام عليها، مختتمًا بالشكر لكل من قام على بناء هذا المسجد المبارك داعيًا الله أن يكتب الأجر للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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