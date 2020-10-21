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.. "العرفج": فاعلية المواطن أقوى الأسلحة في مواجهة ومكافحة الفساد

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بالفيديو.. "العرفج": فاعلية المواطن أقوى الأسلحة في مواجهة ومكافحة الفساد .. "العرفج": فاعلية المواطن أقوى الأسلحة في مواجهة ومكافحة الفساد
قال إن آمنت بالذكاء الاصطناعي لأنه ليس خيارًا وإنما "مسار"

بالفيديو..

أكد عامل المعرفة أن فاعلية المواطن أقوى الأسلحة في مواجهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هناك اقتراحًا "ببراءة ذمة" البعض ممن كانت حولهم الشبهات، وذلك إذا تراجعوا وأعادوا ما تم سرقته، وهذا على غرار "العفو العام".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن الحكومة عندنا آمنت بالذكاء الاصطناعي، وأنه ليس خيارًا، وإنما "مسار"، والآلة أكثر دقة وانضباطًا وسرية، ويجب أن نهيئ أنفسنا لهذه المرحلة.

كما أكد عامل المعرفة أن الأمير "عبدالرحمن بن مساعد" ينزل للقضايا البسيطة والشعبية، ولكن ينزل بنزول الرجل الجاد المثقف صاحب الرؤية "المؤدبة".

في سياق متصل، أوضح "العرفج" أننا نحتاج لساعة من العزلة للتفكر في الله -عز وجل-، ولمواجهة ذاتنا، ومحاسبة أنفسنا بطريقة راقية، وليس بجَلْدها. مضيفًا بالقول: "لنفكر في حاضرنا ومستقبلنا. والعزلة علامة تعافٍ مع الروح، ولا نقصد بها الانطواء".

كما أشاد عامل المعرفة برئيس تحرير صحيفة "سبق" الأستاذ "علي الحازمي"، مؤكدًا أنه من "القلائل الذين احتفظوا بقرويتهم ونظافتهم رغم دخولهم في توترات المدينة، ويعتبر نموذجًا وقدوة للشباب. وهذه هي قصة كفاحه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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