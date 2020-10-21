أخبار عاجلة

حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد -
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد -
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة -
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ -
رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري -
انطلاق 3 شاحنات تحمل 6550 كرتونًا من "تمور تربة" للمرابطين بالحد الجنوبي -
بعضهم سيلجأ للعنف.. ما موقف الأمريكيين إذا خسر مرشحهم انتخابات الرئاسة؟ -
شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

باريس.. طعن مسلمتين تحت برج إيفل بسبب "كلب"

Print
باريس.. طعن مسلمتين تحت برج إيفل بسبب "كلب" باريس.. طعن مسلمتين تحت برج إيفل بسبب "كلب"
القبض على مشتبه بهما كانتا ترددان شتائم عنصرية

باريس.. طعن مسلمتين تحت برج إيفل بسبب

تعرضت سيدتان مسلمتان للطعن تحت برج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس، وألقت الشرطة الفرنسية القبض على امرأتين مشتبه بهما فى أعقاب الاعتداءات العنصرية المشتبه بها ضد المسلمتين، وكانتا ترددان عبارة "العرب القذرون".

يأتي ذلك، بعد أيام من حادثة قتل المدرس الفرنسي صمويل باتى، البالغ من العمر 47 عاماً، يوم الجمعة الماضي، على يد لاجئ مسلم بعد عرض رسوم كاريكاتورية تتهكم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمام فصل في مدرسة ثانوية حول حرية التعبير.

وتم التعرف على ضحايا الهجمات على أنهما فرنسيتان من أصول جزائرية إحداهما سيدة تدعى "كنزة " ( 49 عاماً ) والثانية "أمل" ( 19 عاماً ). وقال مصدر فى التحقيق إن كنزة تعرضت للطعن ست مرات وانتهى بها الأمر في المستشفى بثقب فى الرئة، بينما أجريت لأمل عملية جراحية فى إحدى يديها.

وذكرت تقارير فرنسية أن الحادثة وقعت عندما اقترب كلب مرافق لامرأتين فرنسيتين من الأسرة المسلمة التي كانت بصحبة أطفالها، فاعترضت كل من المسلمتين على ذلك وتطور الحديث بينهما إلى تبادل الشتائم قبل أن تقوم إحدى الفرنسيتين بطعن السيدتين المسلمتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد

حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد

"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد

"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد

"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ

ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ

شبكة عيون الإخبارية