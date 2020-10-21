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إدارة الاتحاد تستقبل وفد رابطة دوري المحترفين .. و"جوناس" يهدد بفسخ عقده

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إدارة الاتحاد تستقبل وفد رابطة دوري المحترفين .. و"جوناس" يهدد بفسخ عقده إدارة الاتحاد تستقبل وفد رابطة دوري المحترفين .. و"جوناس" يهدد بفسخ عقده

إدارة الاتحاد تستقبل وفد رابطة دوري المحترفين .. و

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي في مكتبه بمقر النادي اليوم رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق، والمدير التنفيذي للرابطة عبد العزيز الحميدي، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الكروي الأول أحمد بن عصام كعكي والرئيس التنفيذي للنادي عبد الوهاب عابد، ومسؤول الاستثمار بالنادي لؤي غلاييني.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الإدارة بوجود الضيوف في نادي الاتحاد، مجددًا مباركته للمهندس عبد العزيز العفالق بتزكيته رئيسًا للرابطة، متمنيًا له التوفيق في تعزيز مكانة الدوري السعودي على كل الأصعدة، بعد ذلك ناقش الحضور عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الاستثمارية وعلاقات الأندية برعاة الدوري، بالإضافة إلى التمثيل الخارجي الذي يحمله الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفي نهاية الزيارة قدم "الحائلي" شكره لرابطة دوري المحترفين على الاهتمام والمتابعة المستمرة لكل الأندية بما يُسهم في تحقيق المنافسة العادلة بينها ويمنح الدوري السعودي قيمة فنية أكبر.

من جهة أخرى ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن مدافع الفريق، البرازيلي جوناس جوميز دي سوزا، طلب من إدارة النادي فسخ عقده بسبب تأخر الفريق في دفع رواتبه.

وبحسب صحيفة "Globoesporte" البرازيلية، فإن اللاعب البرازيلي أبلغ نادي الاتحاد بقراره بشأن رغبته في الرحيل عن النادي، والتوجه إلى مسقط رأسه في مدينة تيريسينا، من أجل التدريبات والمحافظة على لياقته.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن اللاعب صاحب الـ29 عامًا، لديه عدة عروض من الأندية البرازيلية، لكنه يأمل بحل مشكلة مستحقاته المالية مع فريقه الحالي، ليصبح لاعبًا حرًا، وإلا فإنه سيلجأ للفيفا.

وكان جوناس قد انتقل إلى الاتحاد عام 2018، قادمًا من نادي فلامينجو البرازيلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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