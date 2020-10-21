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دول مجموعة العشرين تعقد "الاجتماع الوزاري الأول" في مجال مكافحة الفساد.. غداً

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دول مجموعة العشرين تعقد "الاجتماع الوزاري الأول" في مجال مكافحة الفساد.. غداً دول مجموعة العشرين تعقد "الاجتماع الوزاري الأول" في مجال مكافحة الفساد.. غداً
برئاسة "الكهموس" ويُناقِش الجهود المنسّقة لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة كورونا

دول مجموعة العشرين تعقد

تعتزم رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين رفعَ مستوى الحوار في جدول أعمال مُكافحة الفساد لهذا العام، ليكون على مستوى وزاري، وذلك من خلال عقد الاجتماع الوزاري في مجال مكافحة الفساد للمرة الأولى في مجموعة العشرين.

وسيُعقَد الاجتماع افتراضياً يوم غدٍ برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

وسيُناقِش الوزراء خلال الاجتماع الجهود المنسّقة لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة المستجد (كوفيد-19)، وغير ذلك من المواضيع الرئيسة المُدرَجة في جدول أعمال مجموعة عمل مكافحة الفساد لهذا العام، ومنها على سبيل المثال: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، والمبادئ رفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين، بشأن تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.


وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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