ما حقيقة وجود " رأس فتاة مقطوع " بالقرب من مستشفى أردني

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جى بي سي نيوز :- أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كل ما يجرى تداوله حول وقوع جريمة قتل شرق العاصمة ضحيتها فتاة عثر على جثتها مقطوعة الرأس، عار عن الصحة ومحض كذب وإشاعة

وأهاب بالجميع عدم تداول أو نقل مثل تلك الأخبار ما لم تكن صادرة عن مديرية الأمن العام.

فيما تقوم وحده الجرائم الالكترونية بتتبع مطلق مثل تلك الإشاعات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مطلقيها.