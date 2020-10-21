أخبار عاجلة

حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد -
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد -
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة -
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ -
رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري -
انطلاق 3 شاحنات تحمل 6550 كرتونًا من "تمور تربة" للمرابطين بالحد الجنوبي -
بعضهم سيلجأ للعنف.. ما موقف الأمريكيين إذا خسر مرشحهم انتخابات الرئاسة؟ -
شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم الدرعية" يدعم الطلبة بأجهزة لوحية للتعليم عن بُعد

Print
تخفيفًا لآثار جائحة كورونا على العملية التعليمية

نفَّذ مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، بالتعاون مع مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية، مبادرة لدعم الطلاب والطالبات في التعليم عن بُعد، عبر منحهم أجهزة لوحية لتسهيل تعلمهم في ظل التعليم عن بُعد.

وتأتي هذه المبادرة من أجل رفع مستوى تحصيلهم الدراسي، واكتساب المهارات العلمية والعملية في منصة "مدرستي"، بما يسهم في إكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا.

وتنطلق المبادرة من دعم الجهود المشتركة بين مؤسسات التعليم العام ومؤسسات القطاع الثالث غير الربحي، التي تسهم في تنمية المجتمع؛ وذلك لاحتواء تبعات الجائحة، بما ينسجم مع المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من آثارها السلبية على المجتمع، خاصة الطلاب والطالبات، وتحقيق أفضل المستويات التعليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد

حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد

"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد

"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد

"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ

ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ

شبكة عيون الإخبارية