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أمريكا لا تزال تحقق في إصابة عشرات من موظفيها في الصين وكوبا بأمراض غامضة

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أمريكا لا تزال تحقق في إصابة عشرات من موظفيها في الصين وكوبا بأمراض غامضة أمريكا لا تزال تحقق في إصابة عشرات من موظفيها في الصين وكوبا بأمراض غامضة
"بومبيو" قال: لا يوجد حتى الآن تحليل كامل

أمريكا لا تزال تحقق في إصابة عشرات من موظفيها في الصين وكوبا بأمراض غامضة

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ما زالت تحقق في سبب إصابة عشرات من موظفي الأمريكية في الصين وكوبا بأمراض غامضة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية أن موارد حكومية أمريكية مهمة، وجرى تخصيصها لحل اللغز، لكن لا يوجد حتى الآن تحليل كامل، فقط نظريات حول كيفية وقوع الحوادث، وفقاً لـ "رويترز".

وقال الوزير الأمريكي: "لقد قمنا بالكثير من العمل لمحاولة تحديد كيفية حدوث كل هذا ونستمر في محاولة تحديد سبب ذلك بدقة، بينما نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا نعتني بصحة وسلامة هؤلاء الناس".

وأبلغ العشرات من الموظفين في كوبا في عام 2017 عن أعراض شملت فقدان السمع، ورنين في الأذنين، والدوار، والصداع، والإرهاق، وهو نمط يتوافق مع إصابات الدماغ الرضحية الخفيفة، التي وُصفت في البداية على أنها نتيجة لهجمات صوتية أو صحية من نوع ما.

وأعلنت وزارة الخارجية في يونيو 2018 أنها أعادت دبلوماسيين من قوانغتشو بالصين، خوفا من أنهم يعانون من أعراض مماثلة، ودفعت هذه الحوادث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد إلى اتهام الدبلوماسيين بهجوم بنوع من الأسلحة السرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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