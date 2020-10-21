ابن حثلين: قريبًا آلية جديدة لفحص ومكافحة آفة العبث في "إبل المزاين"

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بما يضمن شفافية الإجراءات ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أنه سيتم اتخاذ آلية جديدة تضمن فحص الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز من العبث وتضمن شفافية الإجراءات.

وأوضح "ابن حثلين" أنه سيتم قريبًا الإعلان عن الآلية الجديدة لفحص العبث في ‫مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة الخامسة، والتي ستضمن شفافية الإجراءات وتجعل الملاك شركاء حقيقيين في مكافحة هذه الآفة.

فهد الغبيوي عفيف

حمد الفراج الرياض