أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رغم تزايد الإصابات.. لا تخطط لفرض أي إغلاق

Print
رغم تزايد الإصابات.. روسيا لا تخطط لفرض أي إغلاق رغم تزايد الإصابات.. لا تخطط لفرض أي إغلاق
"بيسكوف" أشار إلى أن النظام الصحي يتحمل الضغط

رغم تزايد الإصابات.. روسيا لا تخطط لفرض أي إغلاق

أعلن الكرملين اليوم (الأربعاء)، أن لا تخطط لفرض أي عمليات إغلاق أخرى لاحتواء جائحة "كوفيد -19"، رغم زيادة الإصابات وبعد أن سجلت عدداً قياسياً من الوفيات يومياً بلغ 317.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه لم تكن هناك قيود صارمة لاحتواء الفيروس، وأن احتياطات السلامة والنظافة والقيود التي تفرضها السلطات المحلية كانت أساسية.

واعتبر أن روسيا أصبحت الآن مجهزة بشكل أفضل للاستجابة للوباء، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى أن النظام الصحي جاهز لتحمل الضغط الناجم عن الوباء.

وسجلت روسيا 15700 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 24952 حالة وفاة قياسية بلغت 317 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا.. الانفجار في ناقلة نفط في بحر آزوف تسبب بفجوة يصل حجمها إلى 12 مترا

روسيا.. الانفجار في ناقلة نفط في بحر آزوف تسبب بفجوة يصل حجمها إلى 12 مترا

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

وفاة متطوع في تجربة لقاح "أسترازينيكا" لفيروس كورونا

وفاة متطوع في تجربة لقاح "أسترازينيكا" لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية