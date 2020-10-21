أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"كورونا" يتسبب فى أزمة بين وكيل التربية والتعليم وإدارة تلا بالمنوفية

Print

مصراوي Masrawy

06:06 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020

المنوفية - محمد الملاح:

تسبب إعلان مدرسة "الشهيد التراس" بمدينة تلا في المنوفية، المتضمن اكتشاف حالات اشتباه كورونا ومناشدة أولياء الأمور في أخذ التلاميذ وإحضارهم غدًا للكشف عليهم، في أزمة مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الذي بادر بإصدار بيان عاجل نفى فيه وجود إصابات بكورونا بجميع مدارس المنوفية.

وأعرب أولياء الأمور بمدينة تلا عن استيائهم من بيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، المنشور على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، والذي أعلن فيه عدم وجود حالات اشتباه بالإصابة بعدوى بين طلاب المدارس.

وأعلن عدد من أولياء الأمور أنهم تقدموا بمذكرة إلى النائب العام، لمعرفة صحة ماجرى نشره على الصفحة الرسمية لمدرسة الشهيد التراس، بوجود إصابات اشتباه كورونا، والذي جرى حذفه ثم صدور بيان وكيل الوزارة بعدم وجود إصابات، أو حالات اشتباه.

وقال البيان:"نود التأكيد أن كل ما أثير بخصوص ذلك عار تمامًا عن الصحة ونؤكد على أنه حتى صدور هذا البيان لم يثبت وجود حالة اشتباه واحدة بين طلبة التربية والتعليم بالمنوفية، ونحن في هذه الظروف التي تواكب بداية عام دراسي جديد نهيب بالسادة المعلمين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة التي تستهدف بث الخوف تجاه أبنائنا الطلاب، كما نهيب بأولياء الأمور عدم الانصياع لأي إشاعات أو ترويج أكاذيب دون التأكد من المصادر الرسمية".

IMG-20201021-WA0022IMG-20201021-WA0030

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انتخابات نواب مصر - الإجراءات التي إتخذتها الدولة لتوفير التسهيلات الخاصة بإجراء العملية الإنتخابية

انتخابات نواب مصر - الإجراءات التي إتخذتها الدولة لتوفير التسهيلات الخاصة بإجراء العملية الإنتخابية

انتخابات نواب مصر-مراسل "dmc" محمد سعيد من الإسكندرية يرصد إستعدادات لجان"انتخابات مجلس النواب 2020"

انتخابات نواب مصر-مراسل "dmc" محمد سعيد من الإسكندرية يرصد إستعدادات لجان"انتخابات مجلس النواب 2020"

انتخابات نواب مصر - إنتشار أمني مكثف لتأمين عملية المشاركة في الإنتخابات

انتخابات نواب مصر - إنتشار أمني مكثف لتأمين عملية المشاركة في الإنتخابات

انتخابات نواب مصر- مراسلو"dmc" يرصدون إستعدادات لجان "انتخابات مجلس النواب 2020" لليوم الثاني

انتخابات نواب مصر- مراسلو"dmc" يرصدون إستعدادات لجان "انتخابات مجلس النواب 2020" لليوم الثاني

شبكة عيون الإخبارية