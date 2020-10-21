"كورونا" يتسبب فى أزمة بين وكيل التربية والتعليم وإدارة تلا بالمنوفية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية - محمد الملاح:

تسبب إعلان مدرسة "الشهيد التراس" بمدينة تلا في المنوفية، المتضمن اكتشاف حالات اشتباه كورونا ومناشدة أولياء الأمور في أخذ التلاميذ وإحضارهم غدًا للكشف عليهم، في أزمة مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الذي بادر بإصدار بيان عاجل نفى فيه وجود إصابات بكورونا بجميع مدارس المنوفية.

وأعرب أولياء الأمور بمدينة تلا عن استيائهم من بيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، المنشور على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، والذي أعلن فيه عدم وجود حالات اشتباه بالإصابة بعدوى فيروس كورونا بين طلاب المدارس.

وأعلن عدد من أولياء الأمور أنهم تقدموا بمذكرة إلى النائب العام، لمعرفة صحة ماجرى نشره على الصفحة الرسمية لمدرسة الشهيد التراس، بوجود إصابات اشتباه كورونا، والذي جرى حذفه ثم صدور بيان وكيل الوزارة بعدم وجود إصابات، أو حالات اشتباه.

وقال البيان:"نود التأكيد أن كل ما أثير بخصوص ذلك عار تمامًا عن الصحة ونؤكد على أنه حتى صدور هذا البيان لم يثبت وجود حالة اشتباه واحدة بين طلبة التربية والتعليم بالمنوفية، ونحن في هذه الظروف التي تواكب بداية عام دراسي جديد نهيب بالسادة المعلمين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة التي تستهدف بث الخوف تجاه أبنائنا الطلاب، كما نهيب بأولياء الأمور عدم الانصياع لأي إشاعات أو ترويج أكاذيب دون التأكد من المصادر الرسمية".