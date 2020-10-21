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شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأمن الأردني يسمح لوالد فتى الزرقاء بزيارة نجله في المستشفى
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 05:46 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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