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"السديس" يشارك في حلقة نقاش "الأمن السيبراني"

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"السديس" يشارك في حلقة نقاش "الأمن السيبراني" "السديس" يشارك في حلقة نقاش "الأمن السيبراني"
لمناقشة البرامج المعدة ضمن منظومة خدمات الحرمين

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في حلقة نقاش "الأمن السيبراني" التي نظمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم؛ بهدف مناقشة البرامج والخطط المعدة لتعزيز مجالات الأمن السيبراني في منظومة خدمات الحرمين الشريفين.

واستعرضت الحلقة في بدايتها ماهية الأمن السيبراني ومدى تأثيره بشكل عام على حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية، وعرض أمثلة توضّح كيفية حدوث الاختراقات الأمنية الإلكترونية، وطرق رفع البلاغات للجهات المختصة عند حدوث أي اختراق بشكل سريع يضمن التعامل معها بمهنية عالية، إضافة للعديد من الطرق المساهمة في إدارة الحسابات الإلكترونية بشكل آمن.

وثمّن "السديس" ما قدمته الإدارة العامة للأمن السيبراني من جهود لتعزيز الأمن السيبراني في الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الرئاسة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لرعاية أمن وطننا السيبراني وتعزيز مجالاته ورفع الوعي المجتمعي بضرورته وأهمية مراعاة متطلباته.

وذكر أن الرئاسة ستواصل تطبيق أرقى وأفضل الإجراءات للمساهمة في تعزيز الأمن السيبراني، وذلك بالتعاون مع الهيئة للأمن السيبراني، إسهاماً في تحقيق المتطلبات التنموية الإلكترونية التي تطمح قيادة المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها في رؤيتها لعام (2030).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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