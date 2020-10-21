أمير تبوك يطلع على جهود وزارة التربية لـ"التعليم عن بُعد"

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أكد أهمية متابعة المدارس للطلاب والطالبات

اطّلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، على جهود وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للتعليم عن بُعد.

جاء ذلك خلال عرض مرئي قدمه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، عن رحلة التعليم "عن بعد" بالمنطقة، والذي تضمن تعريفًا بمنصة "مدرستي" وبدايتها وأهدافها ومؤشرات الأداء.

وبلغت نسبة الدخول للطلاب والطالبات بالمنطقة على "مدرستي" أكثر من 96%، وشمل العرض أهم أعمال الدعم والمساندة والفصول الافتراضية، والتحسينات المستمرة على عملية التعليم عن بعد، بما يضمن تجويدها.

وقال أمير تبوك: يهمني بالمقام الأول أن يكون لدى جميع الطلاب والطالبات أجهزة لمتابعة التعليم عن بعد، والتأكيد على قادة وقائدات المدارس بالمنطقة بمتابعة الطلاب والطالبات لضمان وجود أجهزة للجميع.

ونوّه أمير المنطقة بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأعرب عن شكره لوزير التعليم ولمدير التعليم بالمنطقة على جهودهم والحرص على توفير البيئة التقنية والتفاعلية لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات، متمنيًا للكادر التعليمي وللطلاب والطالبات المزيد من التوفيق والنجاح.

من جهته أعرب "العُمري" عن شكره لأمير المنطقة على ما يجده منسوبو التعليم من دعم وتشجيع منه، وحرصه على أبنائه الطلاب والطالبات، سائلاً المولى القدير التوفيق والنجاح للجميع.