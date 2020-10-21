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العراق: 3667 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

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العراق: 3667 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا العراق: 3667 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

العراق: 3667 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3667 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 438265 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 10418، فيما سجلت 2876 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 369010 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم بلغ 58837 مصاباً منهم 466 في العناية المركزة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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