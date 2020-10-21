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التسوية الودية بـ"موارد الرياض" تتصدّر المناطق بأكثر من 28 مليون ريال

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التسوية الودية بـ"موارد الرياض" تتصدّر المناطق بأكثر من 28 مليون ريال التسوية الودية بـ"موارد الرياض" تتصدّر المناطق بأكثر من 28 مليون ريال
استقبلت خلال 3 أشهر 7 آلاف دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية

التسوية الودية بـ

تصدرت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020، قائمة إدارات التسوية الودية على مستوى المملكة بمجموع المبالغ المستردّة التي تجاوزت الـ28 مليون ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، أن إدارة التسوية الودية تمكّنت من استرداد المبالغ المذكورة من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال في جلسات التسوية التي نفذت "عن بعد"، مشيرًا إلى أن إدارة التسوية استقبلت خلال الفترة نفسها "ثلاثة أشهر" ما يقرب من 7 آلاف دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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