أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إحباط تهريب أكثر من طنين ونصف الطن من القات المخدر بمنطقة جازان

Print
إحباط تهريب أكثر من طنين ونصف الطن من القات المخدر بمنطقة جازان إحباط تهريب أكثر من طنين ونصف الطن من القات المخدر بمنطقة جازان
حرس الحدود: مستمرون في التصدي بكل عزيمة لجميع محاولات التهريب

إحباط تهريب أكثر من طنين ونصف الطن من القات المخدر بمنطقة جازان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الجهات الأمنية تمكنت -بتوفيق الله- من إحباط محاولة تهريب 2542 كيلوجراماً من مادة القات المخدرة بمنطقة جازان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.حرس الحدود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة

كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية

احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية

شبكة عيون الإخبارية