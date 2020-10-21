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أمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

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أمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا أمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا
"الصمعاني" يشكر القيادة على ما يحظى به مرفق العدالة من دعم

أمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: ناصر بن فهد الخوير، محمد بن عبدالله العمري، محمد بن مسفر الغامدي، خالد بن عويض القحطاني، عبدالباقي بن محمد آل الشيخ مبارك، فهد بن ناصر السليمان، عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية، إبراهيم بن ناصر السحيباني، ناصر بن سعود الحربي، أحمد بن محمد المهيزع، إبراهيم بن عبدالعزيز الهويمل، محمد بن صالح اليحيى.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية مثمرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مشيرا إلى أن الأمر امتداداً للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم.

وقال: الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم.

من جانبهم، رفع الأعضاء، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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