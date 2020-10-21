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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8496.85 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8496.85 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8496.85 نقطة
بتداولات بلغت 8.9 مليارات ريال لأكثر من 370 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 36.15 نقطة ليقفل عند مستوى 8496.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 370 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بن داود، وام آي سي، وكيمانول، والعمران، والجزيرة ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسواق المزرعة، وحلواني إخوان، ومجموعة صافولا، والمتقدمة، وأسواق عبدالله العثيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.02%.

وكانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، والكابلات السعودية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وكيمانول، وكيان السعودية، ودار الأركان، وأسواق المزرعة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 298.89 نقطة ليقفل عند مستوى 15261.14 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 324 ألف سهم تقاسمتها 1196 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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