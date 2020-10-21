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لطلاب الدبلومة الأمريكية.. فتح باب التسجيل لامتحانات EST للمرحلة القادمة

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لطلاب الدبلومة الأمريكية.. فتح باب التسجيل لامتحانات EST للمرحلة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية.. فتح باب التسجيل لامتحانات EST للمرحلة القادمة

مصراوي Masrawy

02:19 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لامتحانات EST لطلاب الدبلومة الأمريكية، في الفترة القادمة .

ويمكن لطلبة الدبلومة الأمريكية، الآن التسجيل في امتحانات EST في الفترة القادمة، من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg .

ونشرت وزارة التربية والتعليم، جدول جدول مواعيد امتحانات EST المقرر عقدها في الفترة القادمة.

ويعد امتحان "EST" هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ"SAT" والـ"ACT" ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في ، حيث تشمل مجموعات تقييمات "EST" على "EST I" و"EST II" والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ"SAT".

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