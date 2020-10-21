أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الموارد البشرية" تشارك في منتدى تحديات الجهات الحكومية بالاتجار بالأشخاص

Print
"الموارد البشرية" تشارك في منتدى تحديات الجهات الحكومية بالاتجار بالأشخاص "الموارد البشرية" تشارك في منتدى تحديات الجهات الحكومية بالاتجار بالأشخاص
استضافته الإمارات.. و"الحربي" يطرح ورقة عمل لعرض سياسات وبرامج الوزارة

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الدورة الثانية للمنتدى الحكومي، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية وعدة منظمات دولية أخرى، وبرئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش.

وقدم وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة عضو اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، سطام الحربي، ورقة عمل عرض فيها البرامج والسياسات التي قامت بها الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص.

واستعرضت الورقة جهود المملكة العربية مُمثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال.

وأكد "الحربي" أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للحد من ظاهرة العمل الجبري والاستغلال بالعمل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال برامج وسياسات مثل برنامج توثيق ورقمنه العقود وبرنامج حماية الأجور ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وتم عرض مبادرات الوزارة خلال فترة جائحة كورونا التي تم إطلاقها لدعم العاملين في القطاع الخاص.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية