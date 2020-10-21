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رئيس "سدايا": بحلول 2030 سنصنّف من بين أول 15 دولة في هذا المجال

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رئيس "سدايا": بحلول 2030 سنصنّف من بين أول 15 دولة في هذا المجال رئيس "سدايا": بحلول 2030 سنصنّف من بين أول 15 دولة في هذا المجال
قال: سيكون لدينا 300 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي و20 مليار دولار استثمارات

رئيس

قال رئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: إنه بحلول 2030 سنصنّف من بين أول 15 دولة في هذا المجال، وسيكون لدينا 300 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسنجلب نحو 20 مليار دولار استثمارات مباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "الغامدي" خلال كلمته على هامش انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، والتي تستمر حتى يوم غد برعاية سمو ولي العهد: القمة ستكشف مستقبل العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 200 خبيرٍ وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.

وتُبث أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"لينكد إن"، ويمكن للجمهور التفاعل مع أعمال القمة عبر الهاشتاق #GlobalAISummit.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل، بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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