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"الانكتاد": انتعاش هامشي للتجارة العالمية في الربع الثالث من 2020

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"الانكتاد": انتعاش هامشي للتجارة العالمية في الربع الثالث من 2020 "الانكتاد": انتعاش هامشي للتجارة العالمية في الربع الثالث من 2020
معدلات النمو في الصين وصلت إلى 19%.. عكس الاقتصادات الأخرى

أعلن برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" عن تقديرات بانخفاض قيمة التجارة العالمية للعام الجاري بنسبة تتراوح ما بين ٧ إلى ٩٪ وذلك رغم بوادر الانتعاش في الربع الثالث من العام.

وقدر "الانكتاد"، في تقرير أصدره اليوم، تراجع التجارة العالمية بنسبة أقل من ٥٪ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ مقارنة بنفس الفترة في عام ٢٠١٩، وهو ما يمثل تحسنا مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وقدر نمواً نسبته أقل من ٣٪ للربع الرابع من العام الجاري، وهو التقدير غير المؤكد بسبب مخاوف من كيفية تطور جائحة كوفيد ١٩ وأثرها على النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

وركز التقرير على الانتعاش التجاري الملحوظ في الصين واستقرار صادراتها، بعد انخفاضها خلال الأشهر الأولى من الوباء في الربع الثاني من العام الجاري، وانتعاشها بقوة في الربع الثالث، حيث وصلت معدلات النمو السنوية إلى ١٩٪ على عكس الاقتصادات الرئيسة الأخرى، وكذلك استقرار واردات الصين في يوليو وأغسطس، ونموها في سبتمبر بنسبة ١٣٪.

وأشار التقرير إلى أنه لم تسلم أي منطقة من انخفاض التجارة الدولية في الربع الثاني من العام الجاري، وكان أكبر انخفاض في منطقتي جنوب وغرب آسيا بنسبتي ٤١٪ و٣٥٪ على التوالي.

وأوضح أن قيمة التجارة الدولية في قطاعي الطاقة والسيارات انخفض عن مستويات ٢٠١٩، وأن الطلب على معدات المكاتب المنزلية ومعدات الوقاية الشخصية من الفيروس أدى إلى معدلات نمو قوية للتجارة في معدات الاتصالات وآلات المكاتب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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