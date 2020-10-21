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رئيس الوزراء اليوناني: سلوك تركيا "المنحرف" يؤثر على الاتحاد الأوروبي بأكمله

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رئيس الوزراء اليوناني: سلوك تركيا "المنحرف" يؤثر على الاتحاد الأوروبي بأكمله رئيس الوزراء اليوناني: سلوك تركيا "المنحرف" يؤثر على الاتحاد الأوروبي بأكمله
خلال اجتماع سبق القمة الثامنة بين واليونان وقبرص حول تحديات شرق المتوسط

رئيس الوزراء اليوناني: سلوك تركيا

شدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماعه بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أن تجاوزات تركيا لا تؤثر فقط على مصالح البلدين، ولكن أيضاً على الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع الذي سبق أعمال القمة الثامنة بين مصر واليونان وقبرص، قام الزعيمان بتقييم آخر التطورات في شرق البحر المتوسط والتحديات من جانب تركيا وناقشا سبل مواجهتها.

وتمت مناقشة الإجراءات غير القانونية التي قام بها الجانب التركي مؤخراً فيما يتعلق بفتح جزء من الجبهة الساحلية في المنطقة المغلقة من فاروسيا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال ميتسوتاكيس على حسابه في "تويتر": "جرى، خلال الاجتماع أيضاً، التأكيد على التعاون الوثيق بين اليونان وقبرص على المستوى الأوروبي، حيث إن السلوك المنحرف لتركيا، كما لوحظ، لا يؤثر فقط على مصالح اليونان وقبرص ولكن أيضاً على الاتحاد الأوروبي".

ومن جانبه، قال أناستاسياديس، في مستهل الاجتماع: "أود أن أعبّر عن امتناني للتعاون والدعم الممتاز الذي لدينا في كل من المحافل الدولية، ولكن بشكل خاص في المجلس الأوروبي عندما يجتمع، وخاصة عندما يتعامل مع انتهاكات تركيا ضد قبرص واليونان".

يشار إلى أن القمة الثامنة بين مصر واليونان وقبرص تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط.

وتهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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