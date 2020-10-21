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"سبق " تنشر المخطط الهندسي لمبنى "بِر أبوعريش" المثير للجدل

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تصميم غريب على شكل قوس متسع من المنتصف وضيق من الجانبين

حصلت "سبق" على المخططات الهندسية ورخصة البناء الإلكترونية لمبنى جمعية البِر بأبوعريش بمنطقة جازان، الذي أثار جدلاً واسعاً أمس، بسبب صورة التُقطت من إحدى الزوايا تظهر المبنى بشكل غريب وكأنه قائمٌ على سور.

وأوضحت الصور مراحل البناء والشكل الحقيقي للمبنى على المخطط، والذي يحتوي على مصعد، وجاء على شكل قوس متسع من المنتصف وضيق من الجانبين.

وعلمت "سبق"، أن أعضاء من مجلس إدارة الجمعية الخيرية في أبو عريش والمكتب المشرف والمقاول وقفوا اليوم على المبنى.

وكان المبنى غريب التصميم قد أثار الجدل في مواقع التواصل بسبب تصميمه الذي بُني على مساحة ضيقة جداً، فيما توسع في الدور العلوي.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم: إن "أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قِبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها"، مؤكداً في مقطع متداول له، أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قِبل المختصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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