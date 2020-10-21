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من هنا يخرج أجود أنواع الزيت.. شاهد معاصر الزيتون بتبوك تستقبل نتاج 800 ألف شجرة

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موقعها جعلها من أهم مناطق المملكة في إنتاج الكثير من الفواكه مثل العنب والمشمش والخوخ

من هنا يخرج أجود أنواع الزيت.. شاهد معاصر الزيتون بتبوك تستقبل نتاج 800 ألف شجرة

تستقبل معاصر الزيتون بمنطقة تبوك، خلال هذه الفترة، حصاد ما يزيد على 800 ألف شجرة زيتون مثمرة بالمنطقة؛ من مختلف الأنواع والأصناف؛ تمهيداً لعصره واستخراج أجود أنواع الزيت منه وفق أحدث التقنيات والآليات، في ظل ما توليه وزارة البيئة والزراعة والمياه من دعم للمزارعين في عموم مناطق المملكة.

وأسهمت طبيعة منطقة تبوك الجغرافية وموقعها القريب من مناخ البحر الأبيض المتوسط في جعل المنطقة من أهم مناطق المملكة في إنتاج الكثير من الفواكه مثل العنب، والمشمش، والخوخ، والفراولة، والمانجو والبرتقال واليوسفي وبأنواع متعددة لكل صنف وفق عوامل تعتمد على جودة المنتج وليس على كثرته.

ووفق إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2018؛ فإن مجموع عدد أشجار الزيتون بمنطقة تبوك يصل إلى 932,943 شجرة، المثمر منها 812,319 شجرة تنتج 48,544 طناً من الزيتون، المبيع منه 45,938 طناً تمثل نسبة 14% من إجمالي إنتاج الزيتون بالمملكة.

من هنا يخرج أجود أنواع الزيت.. شاهد معاصر الزيتون بتبوك تستقبل نتاج 800 ألف شجرة

تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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