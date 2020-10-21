تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي

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سيباشرن عملهن في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة

تنفيذاً لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ‏أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بتعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف، واللاتي سيباشرن عملهن الأمني في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تطوير مهاراتهن في برامج تدريب أمنية ميدانية وإدارية.

يأتي ذلك تجسيداً لاهتمام ومتابعة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة، بتولي العنصر النسائي العسكري المهام الأمنية لتنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة.المسجد النبوي المدينة المنورة