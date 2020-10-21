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شراكة بين هيئة مكة والأمانة لنشر رسائل حملة "الصلاة نور" عبر الشاشات الإلكترونية

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على عبارات توعوية عن فضل إقامة الصلاة وعظم قدرها والتحذير من التهاون في أدائها

شراكة بين هيئة مكة والأمانة لنشر رسائل حملة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرّمة، بالتنسيق مع أمانة العاصمة فعاليات حملة (الصلاة نور)، التي أطلقتها الرئاسة في إطار التعاون المشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأفادت هيئة مكة المكرّمة، بأنه تمّت الاستفادة من الوسائل المتاحة لدى الأمانة المتمثلة بالشاشات الإلكترونية في الشوارع العامة والأماكن التي يكثر ارتيادها من فئات المجتمع وغيرها من الوسائل لنشر الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن فضل إقامة الصلاة وعظم قدرها والتحذير من التهاون في أدائها.

من جهة أخرى، أكّد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ أهمية تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والاستفادة فيما هو متاح لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وفقهم الله.

شراكة بين هيئة مكة والأمانة لنشر رسائل حملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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