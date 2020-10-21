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جراحة منظار تُنقذ طفل السنتين ونصفًا بجازان.. فك انحشار الأمعاء

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جراحة منظار تُنقذ طفل السنتين ونصفًا بجازان.. فك انحشار الأمعاء جراحة منظار تُنقذ طفل السنتين ونصفًا بجازان.. فك انحشار الأمعاء
أجراها فريق بمستشفى الملك فهد وتَماثل للشفاء في أقل من ٢٤ ساعة

جراحة منظار تُنقذ طفل السنتين ونصفًا بجازان.. فك انحشار الأمعاء

تمكّن فريق طبي من جراحة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي في جازان، من فك انحشار جزء من الأمعاء في فتق إربي أيسر، لطفل يبلغ من العمر سنتين ونصفًا، عن طريق المنظار الجراحي بتقنية الV-Loc.

وفي التفاصيل ذكر الفريق الطبي المعالج أنه تم فك انحشار الأمعاء بالمنظار من داخل البطن، والتأكد من سلامتها ومن ثم إقفال الفتق الإربي بالمنظار داخل البطن بتقنية الـV-Loc وتماثل الطفل للشفاء ولله الحمد والخروج من المستشفى خلال أقل من ٢٤ ساعة.

الجدير بالذكر أنه سعيًّا لتطوير جراحة الأطفال بمنطقة جازان، تمكن القسم خلال العام الماضي 2019م، من زراعة أكثر من ١١ ماكينة قسطرة علاج كيماوي Porta-Cath للأطفال والمتصلة بالقلب، بالتعاون مع أطباء الأشعة التداخلية بالمستشفى؛ واحدة منها كانت لرضيع يبلغ من العمر خمسة شهور.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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