اليوم.. انطلاق المؤتمر العالمي لسرطان الثدي بمشاركة استشاريين من مختلف دول العالم

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يستمر 4 أيام ويستهدف 1500 ممارس بـ15 جلسة علمية و40 محاضرة طبية

ينطلق اليوم المؤتمر العالمي لسرطان الثدي، الذي تنظمه جمعية الأورام السعودية لمناقشة مستجدات العلاج والتشخيص على مدى 4 أيام؛ مسلطًا الضوء على أبرز الإحصائيات الطبية المسجلة محليًّا ودوليًّا.

ويشارك بهذا المؤتمر الافتراضي نخبةٌ من الاستشاريين والأطباء من مختلف دول العالم، ليقدموا 15 جلسة علمية و40 محاضرة طبية؛ فيما تم اعتماد 30 ساعة علمية للمؤتمر من هيئة التخصصات السعودية الطبية.

وثمّن رئيس المؤتمر الدكتور متعب الفهيدي رئيس جمعية الأورام السعودية، الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للمجال الصحي المتعلق بمكافحة أمراض السرطان للحد من انتشارها وتحسين خدمات العلاج والرعاية؛ مبينًا أن الجمعية تهدف من خلال هذا المؤتمر العالمي لسرطان الثدي إلى تطوير الكوادر الطبية الوطنية بالاستفادة من الخبرات العالمية المشاركة، وزيادة الوعي والتثقيف الصحي، إضافة للاطلاع على أحدث المستجدات من تشخيص وعلاج هذه الأمراض؛ بما يعود بالنفع المباشر على المرضى بإذن الله تعالى.

وأشار الدكتور الفهيدي إلى استهداف ما يقارب 1500 ممارس صحيّ من داخل المملكة وخارجها لحضور هذا المؤتمر الافتراضي الذي يُعد من أضخم المؤتمرات الطبية في الشرق الأوسط بمشاركة مجموعة من المتحدثين العالميين الرواد في علم أورام الثدي من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا؛ حيث اعتمدت له هيئة التخصصات السعودية الطبية 30 ساعة علمية على مدى 4 أيام، ستتضمن 15 جلسة علمية و40 محاضرة طبية؛ مضيفًا أن المؤتمر سيناقش مواضيع تم اختيارها بدقة متناهية في تخصص سرطان الثدي ومنها دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن المرض، ودور الجراحة في المراحل المتقدمة وبيولوجية سرطان الثدي، وكذلك أهمية الفحص الجيني للمرضى والعلاج الهرموني وكيفية الحد من آثاره الجانبية ومثبطات الخلايا السرطانية في المراحل المبكرة، والعلاج المناعي وتحسين مقاييس نمط الحياة للتقليل من عودة سرطان الثدي.سرطان الثدي