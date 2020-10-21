أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مقتل وإصابة 24 أفغانيًّا معظمهم نساء في تدافع للحصول على تأشيرات لمغادرة البلاد

Print
مقتل وإصابة 24 أفغانيًّا معظمهم نساء في تدافع للحصول على تأشيرات لمغادرة البلاد مقتل وإصابة 24 أفغانيًّا معظمهم نساء في تدافع للحصول على تأشيرات لمغادرة البلاد
أغلبهم كبار سن وكانوا يحاولون الحصول على تأشيرات لدخول باكستان المجاورة

مقتل وإصابة 24 أفغانيًّا معظمهم نساء في تدافع للحصول على تأشيرات لمغادرة البلاد

لقيت 11 سيدة على الأقل حتفهن، في تدافع بين آلاف الأفغان الذين احتشدوا بملعب كرة القدم، الأربعاء، للحصول على تأشيرات لمغادرة البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانغارهار، عطاء الله خوجياني: إن 13 آخرين، معظمهم نساء، أصيبوا في ملعب الولاية الواقعة شرقي البلاد؛ حيث كانوا يحاولون الحصول على تأشيرات لدخول باكستان المجاورة.

وأضاف خوجياني أن معظم القتلى من كبار السن، وجئن من مختلف أنحاء أفغانستان، حسبما نقلته "الأسوشيتد برس".

وبحسب خوجياني؛ فإنه بعد إغلاق القنصلية الباكستانية في نانغارهار لمدة ثمانية أشهر تقريبًا بسبب جائحة ، قرر المسؤولون في ظل توقع حشد كبير، استخدام الاستاد وتكليف 320 عاملًا بالمساعدة في إدارة عملية إصدار التأشيرات.

وأشارت السفارة الباكستانية في كابول إلى أنها أصدرت أكثر من 19 ألف تأشيرة في الأسبوع الماضي وحده، بعد أن وافقت إسلام أباد على سياسة أكثر ودية بشأن التأشيرات، وأعادت فتح الحدود في سبتمبر بعد شهور من الإغلاق.

وفي حادث منفصل، قُتِل ما لا يقل عن 34 شرطيًّا أفغانيًّا في كمين نصبه مسلحون من حركة "طالبان" شمالي البلاد؛ وفقًا لمسؤولين.

ويُعد هذا هو الهجوم الأكثر دموية منذ أن بدأت "طالبان" والحكومة الأفغانية الشهر الماضي في إجراء محادثات سلام طال تأجيلها.

وأكد رحيم دانش، مدير المستشفى الرئيسي في ولاية تخار بشمال البلاد، وصول 34 جثة، وقال: إن ثمانية آخرين من قوات الأمن أصيبوا.

وذكر مسؤول أمني أفغاني أن الجنود كانوا في قافلة تعرضت لكمين؛ مضيفًا أن الهجوم أدى لنشوب النار في عدة عربات "همفي" تابعة للشرطة.

وأفاد جواد حجري المتحدث باسم حكومة الولاية بأن نائب قائد الشرطة كان من بين القتلى.

ولم يصدر تعليق فوري أو إعلان تبني المسؤولية من "طالبان" التي تسيطر على المنطقة التي وقع فيها الهجوم.أفغانستان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة متطوع في تجربة لقاح "أسترازينيكا" لفيروس كورونا

وفاة متطوع في تجربة لقاح "أسترازينيكا" لفيروس كورونا

مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في الطائف وحالة تعافٍ واحدة

تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في الطائف وحالة تعافٍ واحدة

شبكة عيون الإخبارية