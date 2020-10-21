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برعاية ولي العهد.. انطلاق القمة العالمية "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"

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برعاية ولي العهد.. انطلاق القمة العالمية "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" برعاية ولي العهد.. انطلاق القمة العالمية "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"
لمناقشة الاعتبارات الإستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة

برعاية ولي العهد.. انطلاق القمة العالمية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدأت اليوم أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، وتستمر حتى يوم غد.

ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أكثر من 200 خبيرٍ وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تشهد مناقشة بعض الاعتبارات الإستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحرّي الخيارات الإستراتيجية الوطنية الملائمة.

وتُبث أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر ويوتيوب وفيسبوك وإنستغرام ولينكد إن"، ويمكن للجمهور التفاعل مع أعمال القمة عبر الوسم GlobalAISummit#.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في القيادة الإستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع عديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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