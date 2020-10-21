أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "مدني القوز" يخمد حريقاً بمقبرة المجيرمة بالحبيل أضرمه مجهولون

Print
شاهد.. "مدني القوز" يخمد حريقاً بمقبرة المجيرمة بالحبيل أضرمه مجهولون شاهد.. "مدني القوز" يخمد حريقاً بمقبرة المجيرمة بالحبيل أضرمه مجهولون
البلدية جمعت الأشجار ولَم ترفعها.. ومصدر: جارٍ تنظيف المقبرة وإغلاقها

شاهد..

تمكّن رجال الإطفاء والدفاع المدني بمركز القوز، في زمن قياسي، من السيطرة على الحريق الذي شبّ، مساء أمس، بمقبرة المجيرمة ببلدة الحبيل بمركز القوز- جنوبي محافظة القنفذة، في ظروف وصفت بالغامضة لمَن تسبّب في الحريق.

ورجح مصدر لـ«سبق»، أن يكون سبب الحريق الرئيس هو قيام البلدية بتنظيف المقبرة منذ فترة، وقام عمالتها بجمع أشجار السمر والسلم ووضعته في وسط المقبرة لحين رفعه من مكانه، ولكن اندلعت النيران لأسباب مجهولة في السمر والسلم اليابس بالمقبرة قبيل رفعه من قِبل البلدية.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية لا تزال تبحث عن مسبّبي الحريق الذي مازالت أسبابه مجهولة حتى الآن.

وتابع المصدر أن فريق الدفاع المدني سيطر على الحريق دون أي خسائر مادية تذكر، لافتاً إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماده.

وتداول عدد من منصات التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للحريق الذي اندلع بمقبرة المجيرمة بالحبيل، مساء الثلاثاء، قبل السيطرة عليه وإخماده.

من جهته، أجاب مصدر بالدفاع المدني عن تساؤلات "سبق"، بحسب المعلومات المتوافرة لديها من مصدرها، بأن سبب الحريق هو قيام عمال البلدية منذ فترة بتنظيف المقبرة وجمع الأشجار بداخلها ووضعها في وسط المقبرة لحين رفعها، لافتاً إلى أنه لم يتبين لهم ذلك وستتم مخاطبة البلدية، مشيراً إلى أنه تم طلبهم مع الشرطة وتم تسليمهم الموقع لتنظيف وإغلاق المقبرة بسور وباب. الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة

كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية

احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية

شبكة عيون الإخبارية