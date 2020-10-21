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شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
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فيديو اليوم السابع
التوأم الملتصق من الرأس .. حكاية حقيقية وأغرب من الخيال
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:41 صباحاً
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