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عفيف.. توجيه بتضمين خطبة الجمعة "أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية"

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عفيف.. توجيه بتضمين خطبة الجمعة "أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية" عفيف.. توجيه بتضمين خطبة الجمعة "أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية"
إيماناً بدور المنابر الدعوية في القيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن

عفيف.. توجيه بتضمين خطبة الجمعة

وجّهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، الخطباء في الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بالمحافظة، بتضمين الخطبة "حث الناس على أهمية اتخاذ الأسباب المشروعة لحماية النفس"، ومن ذلك أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لما فيه من حفظ النفس البشرية وتحقيق المقاصد الشرعية.

وأوضح مدير إدارة المساجد بعفيف صالح بن راشد الكثيري، أن ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمدير العام للفرع بالرياض، وإيماناً بأهمية دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في القيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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