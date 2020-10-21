كورونا يضرب فريق الرجاء المغربي وأنباء عن تأجيل مواجهته المرتقبة مع الزمالك

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الفريق مُنع من السفر إلى مصر بعد اكتشاف الحالات.. كان مقررًا وصوله اليوم

كشفت تقارير إخبارية أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قررت تأجيل مباراة الرجاء المغربي والزمالك المصري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، نقلًا عن مصدر وصفته بـ"الموثوق"، أنه تَقَرر تأجيل المباراة التي كانت مقررة السبت 24 أكتوبر؛ لما بعد 27 من الشهر نفسه.

ويأتي هذا التأجيل بعد تأكيد إصابة 6 لاعبين من الرجاء الرياضي البيضاوي بفيروس كورونا المستجد؛ حسب ما أعلنه الفريق على موقعه الرسمي.

وأصبح عدد اللاعبين المصابين بـ"كوفيد-19" في الرجاء 8.

وسيخضع اللاعبون المصابون للحجر الصحي؛ على أن يُجروا تحاليل أخرى بعد أسبوع؛ مما جعل إمكانية إجراء اللقاء ضد الفريق المصري أمرًا صعبًا.

كما تحدثت مصادر محلية عن منع الرجاء من السفر إلى مصر بعد اكتشاف الحالات المصابة بكورونا.

وكان من المنتظر أن يصل فريق الرجاء إلى مصر اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الطرفين، انتهت لصالح الزمالك بهدف نظيف.

ويسعى الزمالك إلى لقبه القاري السادس والأول منذ عام 2002؛ فيما يتطلع الرجاء لحصد النجمة القارية الرابعة.فيروس كورونا الجديد